Red Bull Music kürasyonuyla gerçekleşen ‘Gazinoda Disko’ konsepti ile İzmirli müzikseverler geçmişteki gazino kültürüne saygı duruşunda bulundu.

Geçmişteki eğlence anlayışıyla bugünkü eğlence ve müzik kültürü arasında köprü kuruldu.

Bu kapsamda seyircinin yaşadığı müzikal deneyimlere özgünlük katmayı amaçlayan Red Bull Music dün gece İzmir Enternasyonel Fuarı’nın en önemli simgelerinden birisi olan Golf Gazinosu’nda ‘Gazinoda Disko’gecesini gerçekleştirdi. Gazino kültürüne saygı duruşunda bulunmayı amaçlayan gece, beş yüz müzikseveri eğlenceli bir müzik yolculuğuna çıkarttı.

Gazinoda Disko’da ilk olarak turntablizm akımının Türkiye’deki nadir ve önde gelen isimlerinden olan DJ No Frostsahne aldı. Eski türkü, funk ve psychedelic parçalara yaptığı özgün editlerle çok sevilen Kaan Düzarat, Çilekeş ve Bubituzak ile tanıdığımız ve Gaye Su Akyol ile pek çok ortak çalışmaya imza atan Ali Güçlü Şimşek ve Bülent Ortaçgil ile yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren Barlas Tan Özemek’in kurduğu ‘Lalalar’ İzmir’deki ilk canlı performansını da aynı gece gerçekleştirdi. Lalalar’ın hemen ardından Kaan Düzarat özel bir DJ setle müzikseverlerin karşısındaydı. Geceyi kozmik disko ile Anadolu psychedelic müziği setlerinde buluşturmasıyla tanınan ve sevilen Barış K. noktaladı.

Red Bull Music geceleri İzmir’in ardından İstanbul ve Ankara’nın müzik kültürüne yönelik kürasyonlarla devam edecek.