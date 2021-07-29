İzmirli Azra havuzda şampiyon

İZMİR, (DHA) –

İZMİRLİ genç yüzücü Azra Akı, Türkiye Turkcell Yıldız Genç Açık Yaş Uzun Kulvar Bireysel Türkiye Şampiyonası’nda 800 metre yıldızlar kategorisinde şampiyon oldu.

İzmir Özel Dokuz Eylül Koleji 10’uncu sınıf öğrencisi olan Azra, uzun kulvarda kendi yaş grubunda Türkiye’nin zirvesine çıktı. Yüzmeye 5 yaşında başlayıp DEK Spor Kulübü’nün yıldız sporcularından olan Azra Akı, şampiyonluğunu antrenörleri Altay Oygüç ve Ecem Oygüç ile paylaştı. Azra çalışmalarını kampüs bünyesindeki yarı olimpik kapalı havuzda sürdürüyor.

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