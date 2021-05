İzmir’in Süper Lig sevinci

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- TFF 1’inci Lig’de Play-off yarı finaldeki rakiplerini eleyen iki İzmir ekibi Altay ve Altınordu’nun Süper Lig’e yükselecek son takımın belli olacağı Play-Off finalinde eşleşmesi İzmirli futbolseverlerin yüzünü güldürdü. Play-Off başladığından beri her İzmirli’nin kurduğu final hayali gerçek olurken ilk kez kentin iki takımı finalde rakip oldu. Göztepe’den sonra Süper Lig’e yeni sezonda bir temsilci daha göndermesi kesinleşen İzmir, 18 yıl sonra Süper Lig’de iki takımla mücadele etme hakkı kazandı. İzmir’de 1914 yılında kurulan 107 yaşındaki Altay finali kazanması halinde 18 yıl sonra, 1923’te kurulan 97 yaşındaki Altınordu ise 51 yıl sonra Süper Lig’e dönecek. En son 2002-03 sezonunda Göztepe ve Altay, Süper Lig’de İzmir’i iki takımla temsil etmişti.

Statüye göre tarafsız sahada oynanması gereken Play-Off finaline iki İzmir temsilcisinin kalması nedeniyle kamuoyunda 26 Mayıs Çarşamba günü yapılacak finalin İzmir’de oynanması görüşü oluştu. Son olarak Beşiktaş ile Fraport-Tav Antalyaspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapan Göztepe Gürsel Aksel Stadı’nın zeminin bakıma alınması nedeniyle finalin bu stadyumda oynanamayacağı öğrenildi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun onay vermesi halinde İzmir’de oynanacak finalin Bornova Aziz Kocaoğlu, İzmir Atatürk ve Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk statları alternatifler arasında yer alıyor. İki takımın da normal sezonda maçlarını Bornava Stadı’nda oynaması taraftarsız olacak finalin bu statta yapılması beklentisini artırıyor.

PAIXAO DURDU DENİZ VURDU

Altay, yarı final ilk maçında evinde 3-2 mağlup ettiği İstanbulspor’u deplasmanda 1-0 yenerek adını finale yazdırırken, Portekizli gol kralı Marco Paixao’nun yerine 76’ncı dakikada oyuna dahil olan Deniz Kadah, siyah-beyazlı ekibe galibiyeti ve turu getirdi. Devre arasında tranfser olduğu siyah-beyazlı takımda 4’üncü golünü kaydeden gurbetçi santrfor büyük sevinç yaşadı.

ENİS’TEN MUHTEŞEM GOL

Evinde 1-0 mağlup ettiği Yılport Samsunspor’la deplasmanda 2-2 berabere kalarak Play-Off finaline kalan Altınordu’da genç forvet Enis Destan, 90+6’ncı dakikada 61 metre mesafeden kaleye gönderdiği müthiş golle alkış topladı. Sürpriz bir şekilde yedek soyunan 18 yaşındaki santrfor, 70’inci dakikada oyuna girip uzatmada rakibin umutlarını sona erdirdi.

MUSTAFA DENİZLİ’DEN FİRE YOK

Altyapısından yetişip 18 yıl formasını giydiği Altay’a bu sezonun son haftalarında 38 yıl sonra teknik adam olarak dönen Mustafa Denizli, Süper Lig yarışında siyah-beyazlı takımın başında 4’te 4 yaptı. Normal sezonun bitimine 2 hafta kala göreve gelen tecrübeli teknik adam Ümraniyespor (D) ve Bandırmaspor galibiyetlerinin ardından yarı finalde İstanbulspor karşısında iki önemli zafere imza attı.

HÜSEYİN EROĞLU’NUN İLK HEYECANI

Altınordu’da 2012 yılından bu yana aralıksız görev alarak Türk futbolunda tarihe geçen teknik direktör Hüseyin Eroğlu, ilk kez Süper Lig’de görev almaya çok yaklaştı. Kırmızı-lacivertli takım bu sezon ilk defa Play-Off oynayıp finale kalmayı başarırken, Hüseyin Eroğlu hedefe ulaşması halinde yeni sezonda ilk defa Süper Lig tecrübesi yaşayacak. Eroğlu, İzmir ekibinde daha önce 3’üncü Lig ve 2’nci Lig’de şampiyonluk yaşadı. Eroğlu, 7 yıldır takımını 1’inci Lig’de yönetiyor.

KÜLLERİNDEN DOĞDULAR

Altay ve Altınordu son yıllarda yakaladıkları çıkışla yeniden Süper Lig’in kapısına dayandı. Süper Lig’de 2003’te küme düştükten sonra 2011’de 1’inci Lig’de, 2015’te ise 2’nci Lig’de küme düşerek tarihinde ilk kez 3’üncü Lig’e kadar gerileyen Altay’ın eski günlerine dönmesine bir adım kaldı. Süper Lig’de 41 sezon yer alan siyah-beyazlılar, daha önce 5 kez başarısız olduğu 1’inci Lig Play-Off’ta bu defa gülen taraf olmak istiyor. Altay, Başkan Özgür Ekmekçioğlu döneminde 2017’de 3’üncü Lig’de Play-Off, 2018’de 2’nci Lig’de lig şampiyonluğu yaşayıp 1’inci Lig’e dönmüştü.

En son 1969-1970’te yer aldığı Süper Lig’de toplam 10 sezon boy gösteren, 1996-2003 yılları arasında amatör kümede mücadele eden Altınordu, bir takımın tamamı yerli ve genç oyuncularına şans vererek başarılı olabileceğini gösterdi. Altınordu, Başkan Seyit Mehmet Özkan 2012 yılında futbol şubesini şirketleştirerek devraldıktan sonra hem altyapı hem tesisleşme hem de sportif anlamda ilkleri gerçekleştirdi. Dev bütçeli rakiplerine karşı yıllardır mütevazı bir kadroyla mücadele eden kırmızı-lacivertliler, Türk futboluna kazandırdığı Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder gibi yıldızlarla adını duyurdu.

KARŞIYAKA’DAN KUTLAMA

Karşıyaka, 1’inci Lig’de finale kalan İzmir ekiplerine başarı diledi. Yeşil-kırmızlılılar, “İzmir kazandı” başlığıyla yapılan paylaşımda, “TFF 1’inci Lig Play-Off’larında finale yükselmeyi başaran İzmir ekipleri Altay ve Altınordu’yu tebrik ediyoruz. Mücadeleniz ile şehrimizi en iyi şekilde temsil ettiğiniz için ayrıca teşekkürler. Finalde sonuç ne olursa olsun, İzmir şimdiden kazandı. Her iki kulübümüze sezonun son 90 dakikasında başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

SİYASİLERDEN TEBRİK MESAJLARI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, iki takımın final başarısı sonrası, “Bugün günlerden İzmir. İzmir’den bir takımı daha Süper Lig’e gönderiyoruz. Şimdi bir arzumuz var. Final İzmir’de oynansın” dedi. CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, “İşte Altınordu gerçeği. Milyonlarca lira ile kurulu, yabancı futbolcularla destekli Samsunspor’u devre dışı bıraktı. İkinci finalistimiz de İzmir’imizden. Bu akşam büyük coşku yaşattınız, sağ olun çocuklar. Dedim ya, final İzmir’e çok yakışacak” diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, “Altyapının gücü galip geldi. Tebrikler Altınordu. TFF 1. Lig Play-off finalinde İzmirimizin iki güzide takımı mücadele edecek. Bu keyifli mücadeleyi izlemek için sabırsızlanıyorum” şeklinde konuştu. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, “Play Off mücadelesinde bir üst tura yükselen ve finalde karşılaşacak olan Altay ile Altınordu’ya başarılar diliyorum. Süper İzmir’e Süper Lig yakışır” yorumu yaptı.

İZVAK: BİR BAŞARI HİKAYESİ

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Türk futbolunda İzmir gecesi. İki İzmir takımımız Altay’ımız ve Altınordu’muz el ele finalde. Her zaman olduğu gibi dostluk kazanacak, İzmir kazanacak. Başkanlarımız, yöneticilerimiz, teknik adamlarımız ve futbolcu kardeşlerimiz. Emek ve destek veren herkes. Sonsuz teşekkürler. Sabırla ve cesaretle, hak edilerek yazılmış bir başarı hikayesi. Bir şehrin rekabetçi ve sportmen karakteri.”

