İzmir’in Kâbusları Bitmiyor…

Bu hafta da İzmir’den size güzel haberler vereyim istedim ama, maalesef olmadı. Sevgililer Günüyle ilgili yazayım dedim, onların karanfillerini de maalesef dolu vurdu.

Felaketler, bitmek bilmedi. Birbiri ardınca sürdü gitti,Önce dünyayı saran pandemi, ardından deprem, peşinden sel felaketi ve en sonunda hortum… Bu arada sevgililerin birbirlerine almayı tasarladığı karanfilleri de seralarda , ceviz büyüklüğünde dolu vurdu. 700 civarında sera yerle bir oldu.Her seranın 25 bin liraya kadar zararı var.

Çeşme – Alaçatı’da araçları 10 metre yukarıya kaldıran hortum, fırlattığında birçok araç hurda yığınına döndü.

Narlıdere, Karşıyaka, Çiğli ve Menemen’de ceviz büyüklüğündeki dolu, düştüğü yerden ses getirdi. Sokağa çıkma yasağı insanların yaralanmasını önledi ama Alaçatı’da bir vinci deviren hortum 18 kişinim yaralanmasına neden oldu. Ayvalık Sarmısaklı’da 15 tekne battı. Bazı ev ve işyerlerinin çatısı uçtu. Ağaçlar devrildi. Alaçatı’da 3 bin metrekarelik çiftlik tarumar , yıkılan duvarların altında kalan hayvanlar telef oldu. Villalarda büyük hasarlar meydana geldi. Camları patladı.Çatı ve perguleleri dağıldı.

20 SANİYEDE HERŞEY YERLE BİR OLDU

Saat 20.30 – 21.00 sıralarında yaşanan hortum, 20 saniye sürdü ve bir beldenin perişan olmasına 20 saniye yetti. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger , olay mahallinde inceleme yaparken, Türkiye’de daha önce böyle bir felaketin yaşanmadığını belirterek, ‘’Araçlar, evlerin üzerinden savrularak diğer araçların üzerine uçmuş.Büyük zarar var’’ dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, dolunun seralara yaptığı zarar konusunda, belediyenin Tarımsal Hizmetler Dairesi ile Yerel Hizmetler Yarımada Şubesi’nin hasar tesbit çalışmalarına başladığınıbelirtti. Hortumla ilgili, ‘’İzmir felaketlerle boğuşmaya devam ediyor. Belediye olarak, ihtiyaç duyan tüm yurttaşlarımızın yanında olacağız’’ dedi.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Türkiye’de bugüne kadar görülmeyen / Ege Bölgesi’nde ilk defa görülen hortum, bu konudaki bilgisizlikten de kaynaklanan büyük panik yarattı. Öyle devasa bir güç ki ne varsa önüne katıp havalarda savuruyor. 2 tonluk araçlarla bir kibrit kutusuyla oynar gibi oynuyor.

Olay yerine ilk giden İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Ekipleri oldu. 110 AKS’dan 9 araç ve 40 personel, itfaiye, 112 Ekipleri afet bölgesindeydi. Çok şükür ki can kaybı olmadı.

Daha birkaç gün önce sel sularının mağdur ettiği bölgede dolunun yağmadığı yerlerde 2.5 saati bulan sağnak yağış, sel felaketini tekrar yaşattı. Uzmanlar, felaketin şimdilik geçtiğini, tekrar bu tür yağışlar, hortum ve başka doğa olaylarıyla karşılaşabileceğimizi belirtiyor.

GELECEK TAHMİNLERİ PEK İÇAÇICI DEĞİL

İklimbilimci Prof.Dr. Murat Türkeş, HORTUM gerçeğini de artık kabullenmemiz gerektiğini belirterek, ‘’ Kentsel tasarımlar yapılırken binaların, değişen iklim koşullarına uygun olarak yapılması gerektiğini ‘’ vurguluyor. Özellikle mevsim geçişlerinde hortumun daha sık görülebileceğini, yağışların daha kuvvetli ve uzun süreli olacağı uyarısını yapan Prof.Dr. Türkeş, meteorolojik açıdan bir hava sisteminin hortum oluşturma olasılığını öngörmenin de pek mümkün olmadığını belirtiyor. Özetle , ‘’ Her türlü hava olayına dayanıklı evler yapın’’ diyor.

Allah hepimizi doğanın şiddetinden korusun…