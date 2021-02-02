İzmir’i vuran sağanakta 2 kişi hayatını kaybetti (4)

ÖZTÜRK’ÜN CANSIZ BEDENİ DE ÇIKARILDI

İzmir’in Menderes ilçesinde sağanak nedeniyle yaşanan sel felaketinde suya kapılıp, sürüklenen hafif ticari aracın yan yatması sebebiyle araçta bulunan Kaan Soydan ve kayınpederi Hıdır Öztürk hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma, itfaiye, AKS 110 ve AFAD ekipleri, ilk olarak Soydan’ın cansız bedenine ulaşırken, Öztürk’ün de aracın içinde sıkıştığı ancak hayatını kaybettiği belirlendi. Yoğun çaba sarf eden ekipler, saat 19.30 sıralarında Öztürk’ün cansız bedenini de sıkıştığı yerden çıkardı. Savcının incelemesinin ardından Öztürk’ün cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)

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