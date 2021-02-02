Ana Sayfa Güncel Haberler İzmir’i vuran sağanakta 1 kişi hayatını kaybetti – EK FOTOĞRAFLAR
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Esenyurt’ta sahte alkol operasyonu kamerada
İSTANBUL (DHA) - ESENYURT'ta sahte alkol üreten depoya baskın düzenlendi. Baskında bir şüpheli gözaltına alınırken, operasyon anı kameraya yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla...
“Tuvalet eğitiminde çocuğa ceza değil ödül verin”
İSTANBUL, (DHA)- Tuvalet eğitiminin zaman gerektirdiğini ve bu nedenle ailelerin sabırlı olunması gereken bir durum olduğuna vurgulayan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Akif...
Toplum Bilimleri Kurulu üyesi: Vaka artışında mutasyon etkili olmuş olabilir
Gizem KARADAĞ-Onur Can KANKAL/ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüste günlük vaka sayılarının 5 binden 7 binlere...
Sağlık ekipleri, zorlu kış şartlarına rağmen aşı çalışmalarını sürdürüyor
İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE’nin Bahçe ilçesinde 75 yaş ve üzeri evde sağlık hizmeti alan vatandaşların aşılanmaları, zorlu kış şartlarına rağmen devam ediyor. Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda...