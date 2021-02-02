İzmir’i sağnak vurdu; Dereler taştı, su baskınları yaşandı, vatandaşlar yollarda kaldı – EK FOTOĞRAFLAR

Ana Sayfa Güncel Haberler İzmir’i sağnak vurdu; Dereler taştı, su baskınları yaşandı, vatandaşlar yollarda kaldı –...
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
120 firmaya ‘fahiş fiyat’ cezası
Ticaret Bakanlığı, 'Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun dün gerçekleştirilen toplantısında, 120 firmaya 'fahiş fiyat' ve 'stokçuluk' nedeniyle 3 milyon 595 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verildiğini duyurdu.
Alacak kavgasında arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP'te para meselesi yüzünden çıkan kavgada Gökmen G. (29), arkadaşı Halil Kocaaslan'ı (35) bıçaklayarak öldürdü. Olay, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu önceki gün gece saatlerinde meydana...
Suudi Arabistan’da patlama sesi paniğe neden oldu
Suudi Arabistan, (DHA) - Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad semalarında patlama sesi duyuldu. Patlama nedeninin Riyad'a atılan bir füzenin engellendiğini iddia edildi. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da şiddetli bir patlama sesi...
Karlı dağ başında ‘termal jakuzi’
Alperen YILDIZ- Ayşe Mine EĞÜZ/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Yeniyapan köyü yakınlarındaki arazi ortasından çıkan ve termal olduğu sanılan sıcak su, karlı ve...