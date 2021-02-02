İzmir’i sağnak vurdu; Dereler taştı, su baskınları yaşandı, vatandaşlar yollarda kaldı – EK FOTOĞRAFLAR

Ticaret Bakanlığı, 'Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun dün gerçekleştirilen toplantısında, 120 firmaya 'fahiş fiyat' ve 'stokçuluk' nedeniyle 3 milyon 595 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verildiğini duyurdu.