İzmir’i sağanak vurdu; Dereler taştı, su baskınları yaşandı, vatandaşlar yollarda kaldı – Ek fotoğraflar

Ana Sayfa Güncel Haberler İzmir’i sağanak vurdu; Dereler taştı, su baskınları yaşandı, vatandaşlar yollarda kaldı –...
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Minibüsün tavanında 1 kilo metamfetamin ele geçirildi; 3 gözaltı
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