İzmir’i sağanak vurdu; Dereler taştı, su baskınları yaşandı, vatandaşlar yolda kaldı (9)

KARABAĞLAR’DA SEL SULARI BAHÇE DUVARINI YIKIP EVE DOLDU

İzmir’in Karabağlar ilçesindeki Yunusemre Deresi, üzerinde bulunan köprü ayaklarında biriken sel sularının taşıdığı çöp ve dal parçalarıyla tıkanıp, taştı. Taşan su, Yunus Emre Mahallesi 4153 Sokak’ı adete dereye çevirdi. Sel sularının etkisiyle iki katlı bir evin bahçe duvarı da yıkıldı. Bahçeye ulaşan sel suları, Suriyeli bir ailenin kiracı olarak yaşadığı zemin kattaki eve de doldu. Evdeki eşyalar kullanılmaz hale gelirken, 2 yaşındaki bir çocuk ile annesi evde mahsur kaldı. Üst katta yaşayan ev sahibi Abdullah Közenik, daire kapısının camını kırarak anne ve oğlunu kurtardı.

‘GÖĞÜS HİZASINA KADAR SUYLA DOLDU’

Abdullah Közenik, “Saat 04.00 sıralarından beri yağmur devam ediyor. Sabah 07.30- 08.00 gibi evimizin yanından geçen dere taştı. Taşkın suları bahçe duvarını yıkınca da alt katımızı su bastı. İçeresi göğüs hizasına kadar suyla doldu. Alt katta mahsur kalan kiracımın 2 yaşındaki çocuğu çok korkmuştu. Su nedeniyle kapıyı açamıyorlardı. Mecburen daire kapısının camını kırıp, çocuğu kurtardım. Bu sırada elim kesildi. Ardından biraz daha uğraşıp, kapıyı açarak annesini de dışarı çıkardık” dedi.

Hamdi Közenik de “Yunusemre Deresi, üzerinde bulunan köprünün ayakları dar olduğu için sel sularının getirdiği çöp ve dal parçalarıyla tıkanıp, taşıyor. Yerel yönetimlerin çözüm bulmasını istiyorum. Her sene bu böyle. İlla can kaybı mı yaşamamız gerekiyor. Ağabeyim yetişmese belki de kiracısının çocuğu boğulacaktı. Bir an önce bu sıkıntıya çözüm bulmasını istiyoruz” diye konuştu.

ŞEHİTLİK SULAR ALTINDA KALDI

Öte yandan, İzmir’de geceden bu yana etkisini sürdüren sağanak yağmur nedeniyle Halkapınar İstiklal Şehitliği de sular altında kaldı. Şehitliğin duvarlarını aşan sular yolla birleşti. Şehitlikte geçtiğimiz yıllarda da benzer sorunlar yaşanmıştı.

Gökçe ADAR- Tolga TAHÇI/ İZMİR (DHA)

