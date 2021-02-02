İzmir’i sağanak vurdu: Dereler taştı, su baskınları yaşandı, vatandaşlar yolda kaldı (10)

BALÇOVA’DA EVLERİ SU BASTI

Balçova Eğitim Mahallesi’ndeki Ekrem Güyer Sokağı’nda sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı. Park halindeki otomobiller sular altında kalırken, apartmanların bodrum ve zemin katlarındaki dairelerde su baskınları yaşandı. Bir otomobil de bir eve çarparak, camının kırılmasına neden oldu.

‘BÜYÜK MAĞDURİYET YAŞIYORUZ’

Otomobilinde zarar oluşan Mesut Bava, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İZSU) mağduru olduklarını söyledi. 4 aydır yollarının bozuk olduğunu belirten Bava, “Çalışmanın ardından ekipler çevre düzenleme çalışması yapmadı. Müteahhit işine sahip çıkmadı. Kazı ve kanal çalışması yapıldı. 3-4 aydır yollar delik deşik. Çektiğimiz toza mı yanalım çamura mı yoksa yağmurdan sonra başımıza gelenlere mi ? Yolu asfaltlamadılar. Arabalarımız, yolda sel sularıyla sürüklendi. İçine çamur doldu. Otomobilim, ağzına kadar su doldu. Kaskomuz var ama sorumsuzlar da taşın altına elini koysun. Mal canın yongasıdır” dedi.

SÜPÜRGEYLE SU TAHLİYESİ

Depo olarak kullandığı dükkanına dolan suları tahliye etmeye çalışan Ömer Acar, “Yol tamiratı nedeniyle üç aydır dükkanımı açmıyorum. Sağanak yağmurun ardından dükkanı sel bastı. Mazgal çalışması yapıldı ama üzeri kapatılmadı. Yarım yamalak bırakıldı. Dükkanım boştu çünkü tadilattan dolayı iş yapamadığım için kapatmıştım. Belediye doğru düzgün çalışmadı. Biri gelip kazıyor gidiyor, arkasından başka biri gelip o da başka bir yerleri kazıyor. Çalışmalar düzensiz” diye konuştu.

‘EVİMİN İÇİNDE BALÇIK VAR’

Bodrum katındaki dairesini su basan Tahsin Aslan da çocuklarını afetten güçlükle kurtardığını hatırlatarak, “Evimi su bastı. Saat 06.00’dan beri ayaktayız. Bodrum katındaki dairemin arkası bahçeydi. Bir otomobil bahçeye girip salonun camlarını kırdı. Boğulmaktan son anda kurtuldum. Kapıyı tuttum çocukları dışarı çıkardım. Evimde kullanılacak eşya kalmadı. Evimin içi balçıkla doldu. Duvar yıkılınca büyük bir ses çıktı. Sürgülü kapımız kırıldı bahçeye giren araba yüzünden. Çok şaşırdım, kitlenip kaldım” dedi.

Evini su basan Perihan Ayan ise “Sağanaktan bahçe duvarı yıkıldı. Evin içi suyla doldu. Canımızı zor kurtardık. Belime kadar suya girdim. Daha önce de bir kez su basmıştı. Ama bu kadar zarar vermemişti. Yüksek bir kaldırım olsaydı evlerimize su girmezdi. Kaldırım olmadığı için su olduğu gibi zemin kattaki evime girdi” diyor.

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, (DHA)

FOTOĞRAFLI