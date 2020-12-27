İzmir’e şehit ateşi düştü (2)

‘4 YILLIK UZMAN ÇAVUŞTU’

Hakkari’de çığ düşmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Onur Özbent’in (30) İzmir’in Torbalı ilçesindeki baba ocağı, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen taziye ziyaretine gelenlerin akınına uğradı. Şehidin dayısı Ayhan Kaya, “Yeğeni Mehmet Onur Özbent’in çevresinde çok sevilen biri olduğunu belirtip, “Acı haberi alınca şok olduk. Hiç beklemediğimiz bir şeydi. Çığ nedeniyle kapanan yolu açmak için gittiklerinde, sonucunda şehit düştüğünü söylediler. 4 yıldır askerdi. Şu an, sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen yakınlarının buraya gelmesi onun nasıl biri olduğunun kanıtıdır. Çok sevilen, adam gibi adamdı. Çok üzgünüz” dedi. Şehit Özbent’in cenazesi yarın öğle namazına müteakip Torbalı Eski Mezarlığı’na defnedilecek.

Gökçe ADAR / TORBALİ, (DHA)

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