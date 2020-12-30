İzmir’deki uyuşturucu operasyonlarında 19 tutuklama

Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de, 21-27 Aralık tarihleri arasında polisin düzenlediği 29 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan toplam 76 şüpheliden 19’unun tutuklandığı bildirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 21-27 Aralık tarihlerinde 29 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda toplam 76 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, ev, işyeri ve üzerlerindeki aramalarda, toplam 3 kilo 116 gram esrar ve skunk, 15 kilo 138 gram bonzai, 2 kilogram metamfetamin, 48 ectasy hap, yeşil reçeteyle satılabilen 17 bin 264 hap, 8 gram kokain, 1 gram eroin, 3 kök Hint keneviri, uyuşturucudan elde edildiği belirlenen 44 bin 440 lira, 140 dolar, 100 euro, 7 tabanca, 1 av tüfeği, 62 fişek ve 7 şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 76 şüpheliden 19’u tutuklandı. Diğer 57 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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