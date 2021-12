İzmir’deki şenlikte 2,5 ton hamsi dağıtıldı

Hande NAYMAN/ İZMİR, (DHA) -İZMİR’de her yıl düzenlenen Karşıyaka Hamsi Şöleni’nin 13’üncüsünde ziyaretçilere pişirilen 2,5 ton hamsi dağıtıldı. Ekmek arası hamsinin tadına bakmak isteyen İzmirliler, kuyruk oluşturdu.

Karadeniz Dernekleri Konfederasyonu’nun (KADEKON) her yılın son ayında geleneksel olarak düzenlediği Karşıyaka Hamsi Şöleni’nin 13’üncüsü yapıldı. Bostanlı Pazar Yeri’nde 10 Aralık’ta başlayan ve yarın sona erecek olan şölende ziyaretçilere Samsun ve Rize’den getirilen 2,5 ton hamsi dağıtıldı. Ücretsiz dağıtılan ekmek arası hamsinin tadına bakmak isteyen İzmirliler, şölene bu yıl da ilgi gösterdi. Hamsinin yanı sıra şenlikte yöresel lezzetler ve hediyelik eşyalar da ziyaretçilerle buluştu. KADEKON Genel Başkanı Hızır Murtezaoğlu “Karadenizliler bugün şenliğe ev sahipliği yapıyor. İzmirlilere hamsi ikram ediyor. Geleneklerini, müziklerini paylaşıyor. Biz de buna zemin hazırladığımız için mutluyuz. İzmirliler bu geleneğe alıştı ve bölgede bir beklenti oluştu” dedi.

‘GELENEKSEL FUARCILIK YAŞATILMALI’

İzmir’de yapılan şölenin geleneksel festivallerin miladı olduğunu söyleyen Murtezaoğlu “Son yıllarda çok sayıda yöresel etkinlikler görülüyor. Hamsi şöleni, bu etkinlikler için örnek teşkil etmiştir. Türk halkı, modern fuarcılığın yanı sıra geleneksel ürünlerin yer aldığı festivallerden ayrı bir zevk duyuyor. Bu yüzden geleneksel fuarcılığı yaşatmak lazım. Bugün şenlikte 2,5 ton hamsi dağıtımı yapılıyor. Şenlikte yalnızca Karadeniz değil, Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun pek çok ürününü bulmak mümkün” diye konuştu.

‘KUYRUKTA BEKLEMEYE DEĞER’

Şenliğe katılan Hüseyin Dalış “İlk defa Hamsi Şenliği’ne geliyoruz. Her şey çok güzel. Ücretsiz dağıtılan hamsi için kuyruğa girdik. Şenliğe gelmişken tadını çıkarıyoruz” dedi. Emine Koç ise “Geçen yıl da gelmiştim. Bu sene ikinci kez geliyorum. Şenliği çok beğeniyorum. Karadeniz ezgileri ve ürünlerinin satılması benim çok ilgimi çekiyor. Hamsi için uzun bir kuyrukta bekliyorum ve buna değer. Buranın ambiyansını görmek çok güzel” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

