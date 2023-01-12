İzmir’deki kuyumcu dükkanında ‘gümüş’ hırsızlığı

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Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)-İZMİR’in Konak ilçesinde bir kuyumcu dükkanının vitrin camını kırıp, içeri giren kişi ya da kişiler 5 bin TL değerinde gümüş malzeme çalıp, kaçtı.

Olay, saat 05.30 sıralarında Atilla Mahallesi Eşrefpaşa Caddesi’ndeki bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. İddiaya göre; kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, vitrin camını kırıp girdikleri dükkandan 5 bin TL değerinde gümüş malzeme çalıp, kaçtı. Çevredekiler, durumu fark edince polis haber verdi. Polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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