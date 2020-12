İzmir’deki konteyner kentin ilk bebeği ‘Adnan’ dünyaya geldi

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de Seferihisar ilçesi açıklarında gerçekleşen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası konteyner kente yerleştirilen Nura Ahmed adlı Suriyeli kadın, hastanede doğum yaptı. Doğum sonrası Nura Ahmed ile eşi Ömer Abud tekrar konteyner kente döndü.

Suriyeli Ömer Abud (22) ile Nura Ahmed (20) çifti, 3 yıl önce ülkesindeki iç savaştan kaçarak İzmir’in Bayraklı ilçesine yerleşti. Çiçekli Mahallesi’nde yaşayan çiftin evi, 30 Ekim’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde ağır hasar aldı. Bir süre çadırda kalan aile, daha sonra AFAD tarafından Bayraklı’da kurulan geçici barınma merkezine yerleştirildi. Hamileliğinin son 1 ayını burada tamamlayan Nura Ahmed, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ikinci çocuğunu dünyaya getirdi.

Depreme evde yakalandıklarını anlatan Nura Ahmed, “7 aylık hamileydim. Eşimin desteğiyle evden çıkabildim. AFAD ile Türk Kızılay hep yanımızdaydı. Çok mutluyum. Bebeğim, merkezin en küçük konuğu oldu. İnşallah bundan sonra her şey daha güzel olur” dedi. Ömer Abud ise “Şükürler olsun. Evladımı sağlıklı bir şekilde kucağıma aldım” dedi.

Abud çiftine içinde bebek için gerekli malzemelerin bulunduğu bir bohçayı getiren İzmir Genç Kızılay Başkanı Doruk Can Mutlu, “Geçici barınma merkezinin ilk bebeği oldu. Bebeğimiz, depremin ardından açan bir çiçek gibi oldu. Türk Kızılay ve gönüllüleri olarak her zaman çiftin yanındayız” dedi.

FOTOĞRAFLI