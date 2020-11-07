İzmir’deki depremde,beton blokların araçların üzerine düşme anı kamerada

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR (DHA)- İZMİR’deki deprem faciasında, atıl vaziyetteki viyadüğün dev beton blokları, metrelerce yükseklikten araçların üzerine düştü. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesinde, 30 Ekim Cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, Konak ilçesine bağlı Alsancak semtindeki atıl durumdaki viyadüğün beton blokları, metrelerce yükseklikten park halindeki araçların üzerine düştü. Tonlarca ağırlıktaki beton blokların düştüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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