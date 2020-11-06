‘İzmir’deki depremde yapılı denetimi olmayan binalar yıkılıp, hasar gördü”

Hasan AKYILDIZ- Cemal YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de yıkıma neden olan Seferihisar açıklarındaki 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmaları sürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı 800 kişilik ekibin yanı sıra 160 gönüllü yapı denetim uzmanı da deprem bölgesinde görev yapıyor. Yapı Denetim Kuruluşları Birliği İzmir Şube Başkanı Osman Akbaşak, depremde yıkılan ve hasar gören binaların tamamının yapı denetimi olmayan binalar olduğunu söyledi.

Çevre Şehircilik Bakanlığı, İzmir’in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespiti için yapı denetim firmalarını şehre çağırdı. Bakanlığın çağrısı üzerine İzmir’e gelen yapı denetim firmaları ise gönüllü olarak depremde en fazla yıkımın yaşandığı Bayraklı ilçesi ağırlıklı olmak üzere diğer tüm bölgelerde sahaya inerek çalışmalara başladı. Deprem bölgesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yanı sıra 160 yapı denetimi görevlisinin sahada hasar gören binalarda inceleme yaptığı belirtildi. Denetimlerin Bakanlık tarafından belirlenen hasarlı evlerde yapıldığı bildirildi. Ekipler, hasarlı binalarda inceleme yaparken, bir yandan da vatandaşları hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyardı.

‘TEMEL AMAÇ DEPREMZEDELERİN MAĞDURİYETİNİN KISA SÜREDE KARŞILANABİLMESİ’

Yıkık ve hasarlı binaları gezen Ankara Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Başkanı Mehmet Emin Kulakoğlu, “Önceliğimiz, hasar tespit çalışmalarını bir an önce tamamlayıp, vatandaşların evlerine güvenli bir şekilde girebilmelerini sağlamak. Eğer bir risk söz konusu ise de orayı tahliye etmelerini sağlamak. Evlerini hasar gördüğü için ya da yıkım kararı verildiği için boşaltmak zorunda kalıp, kiraya çıkacak olanlara yapılacak yardımların tespitini biz yapıyoruz. Bu çalışmalara, dernek olarak gönüllü destek veriyoruz” dedi.

Temel amaçlarının, depremzedelerin mağduriyetlerinin kısa sürede en azından bir kısmını devlet tarafından karşılanabilmesi olduğunu vurgulayan Kulakoğlu, “Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü bu konu hakkında bilgi veriyor. Nakdi yardımlar var. Evi yıkılacağı için ya da oturulamayacak olduğu için kiraya çıkanların, yeni yapılacak deprem konutlarından istifade etme hakları olacak. Tüm bunlar detaylı olarak devlet kurumları tarafından açıklanabilir. Biz ön tespitleri yaptıktan sonra listeler oluşturulacak. Mağdur olanlar, listeleri muhtarlıktan alabilirler. Kendi binalarının durumunu nasıl değerlendirildiğini ve hangi haklardan faydalanacağını öğrenebilirler” diye konuştu.

‘DEPREMDE YIKILAN 2000 YILI ÖNCESİ YAPILAN BİNALARIN YAPI DENETİMİ YOK’

Yapı Denetim Kuruluşları Birliği İzmir Şube Başkanı Osman Akbaşak, İzmir’de yıkılan binaların 2000 yıl öncesi yapıldığını ve yapı denetimlerin olmadığını söyledi. Yapı Denetim Kuruluşları Birliği’nin Türkiye’deki bütün şubelerinden uzmanlar geldiğini, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde ikişer kişilik gruplar halinde ekipler kurduklarını belirten Akbaşak, “Yaklaşık 70-80 kişiye ulaştık. Bu sayı daha da artacak. Halen gelecek olanlar var. İşin başından sonuna kadar binaları denetleyip, sağlıklı bir biçimde kontrol ediyoruz” dedi.

İzmir’deki depremde yıkılan ve hasar gören binaların hiçbirinin yapı denetimi olmadığına dikkat çeken Akbaşak, “Bunların hepsi daha öncesinden ruhsat almış binalar. Daha da önemlisi içinde bulunduğumuz zemin. İzmir’in birçok yerini görmüşsünüzdür, baktığımız en ağır hasar depremin merkezine 80 kilometre mesafedeki Bayraklı’da. Oysa hemen yanıbaşındaki Yunanistan’ın Sisam Adası’nda ve Seferihisar’da bu hasarlar olmadı. Bunun nedeni zeminle ilgilidir. Depremde, mühendislik ve müteahhitliğin eksik kaldığı yerde birçok bina önce yan yattı, çatırdayıp yıkıldı. Bazı binaların ise yıkılmasına bir hamle kaldı. Belki deprem bir 10 saniye daha sürse ya da ikinci bir deprem olmuş olsaydı bu binalar da yıkılacaktı” diye konuştu.

Akbaşak, hasar tespiti için gönüllüler dışında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 800 kişilik bir ekibin deprem bölgesinde görev yaptığını da sözlerine ekledi.

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