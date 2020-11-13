İzmir’deki DAEŞ operasyonu, 5 şüpheli gözaltına alındı

AFYONKARAHİSAR'da iş insanı İbrahim Alimoğlu (64), yıllar önce deniz eşyaları biriktirmekle başladığı koleksiyonunda şimdi sayısını hatırlamadığı kadar çok eserin sahibi oldu. Maden kazasında ölen Tezcan Gökçe'nin geçen günlerde yaşamını yitiren babası Recep Gökçe'nin yırtık lastik ayakkabılarının da aralarında bulunduğu koleksiyonunda çok önemli parçalar yer alan İbrahim Alimoğlu, "İnşallah istiyoruz ki şehrin merkezinde güzel bir mekan bize tahsis edilsin, bu eşyalar orda da halkımızın görüşüne sunulsun" dedi.