İzmir’de yasa dışı ağlara geçit yok

Fırat AKAY/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Güzelbahçe ilçesinde, trol ağlarının ve donanımlarının bulundurulması yasak olan limanlarına düzenlenen operasyonda, 24 trol ağı ve kapısına el konuldu.

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve İzmir Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekiplerinin iş birliği ile trol ağlarının ve donanımlarının bulundurulması yasak olan Güzelbahçe’deki limanlara operasyon düzenledi. Ekiplerin yaptığı operasyonda, 24 trol ağı ve kapısına el kondu.

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