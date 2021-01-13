İzmir’de yanan evde bulunan anne ile kızı yaralandı

Halil İbrahim KARABIYIK- Fırat AKAY/İZMİR, (DHA) – İZMİR’in Konak ilçesinde 5 katlı apartmanın 2’inci katında çıkan yangında, evde bulunan anne ile bebeği itfaiye görevlileri tarafından kurtarıldı. Yanan dairede büyük hasar oluşurken, yaralanan anne ile kızı hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Murat Reis Mahallesi’ndeki bir 5 katlı bir apartmanın 2’inci katındaki dairede çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevleri fark eden vatandaşlar, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, dairenin kapısını balyoz yardımı ile kırarak içeriye girdi. Evde bulunan Sevil Akarslan Hepaksaz ile 2 yaşındaki kızı Ayperi Hepaksaz, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralanan anne Sevil Akarslan Hepaksaz, ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Ayperi Hepaksaz ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan anne ve kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangın ise itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, evde büyük çapta hasar meydana geldi. yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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