İzmir’de yamaçtan düşen kaya parçaları yolu kapattı

- Reklam -

Halil İbrahim KARABIYIK- Ertuğrul KOÇAK/ İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Bayraklı ilçesinde yağmur sularının etkisiyle yamaçtan düşen kaya parçaları yolu kapattı. Olay esnasında yoldan araçların geçmemesi olası bir facianın önüne geçti.

Bayraklı ilçesi altınyol mevkisinde yağmur sularının etkisiyle dağ yamacından kopan kaya parçaları yolu kapattı. Kaya parçalarının düştüğü Altınyol kara yolu kısmi olarak ulaşıma kapandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine, bölgeye gelen polis ve belediye ekipleri, ulaşımı tek şeritten kontrollü olarak sağladı. Olay sırasında bölgeden geçen araç olmaması sayesinde herhangi bir kaza yaşanmadı. Ekipler, yolun açılması için çalışma başlattı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -