İzmir’de yakın zamanda deprem olabilir mi?

2020 yılı İzmir’e pek uğurlu gelmedi.Bütün dünyanın derdi Kovid-19’un sıkıntıları devam ederken deprem, ardından kuraklık, sonra hava kirliliği geldi.Hava biraz düzelir gibi oldu, yıl boyunca yağmayan yağmur sele döndü.Bilim insanları şimdi deprem için tedbir ve erken uyarı peşinde.



20 YIL İÇİNDE BÜYÜK DEPREM OLABİLİR

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof.Dr.Hasan Sözbilir, İzmir’de yıkıcı etki uyandıracak 6 ve üzerinde büyüklükteki depremin 20 yıl içinde meydana gelme olasılığının yüksek olduğunu belirtiyor.

Kent yöneticileri, kenti viraneye çeviren korkunç depremleri yaşamamak , kenti yenilemek için harıl harıl çalışıyor. Büyük facianın yaşandığı gözyaşının sel olduğu Rıza Bey apartmanının da bulunduğu Adalet Mahallesi, yıkımlarla tam bir harabe görünümünde. Mahalle, depremden de ders alınarak yeniden inşa ediliyor.



SU HEM HAYAT, HEM ÖLÜM DEMEK

Bazen bir damla su bir ömre bedel, bazense dünyaları yok etmeye yeter…Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin çalışkan Başkanı Osman Zolan, hemşehrilerine 30 yıl içme suyu sıkıntısı yaşamayacaklarını vaadedip, 440 milyon liralık dev yatırıma hız verirken , ‘’Sizler de su gibi aziz olun’’ diyor. Zolan’ın hayali 2017’de biten Akbaş Barajıyla başlamış.İçme suyu arıtma tesisi ve isale hattının tamamlanmasıyla, günlük 100 bin metreküp kapasiteli bu tesisden saniyede bin 100 litre su gelecek. Proje 2021 yılında sona erecek.

Öte yandan Manisa’da Afşar Baraj Gölü’nde su seviyesi yüzde 7’lere düştü. İçme suyu ve tarımsal alanda su sıkıntısı çekme ihtimalinden de öte, alarm durumu hakim. Eller havada, diller duada yağmur bekleniyor. Başladı da.



SEL 2 CAN ALDI

Yağmur normal yağdığında bereket, aşırı yağıp sele dönünce felaket oluyor.Hem kentte, hemde ekili alanlarda. İzmir’de 4 günde metrekareye 194,6 kilogram yağış düşüp, Aralık ayı ortalaması aşılınca Menderes’te sel sularına kapılan 2 kişi can verirken, tüm bölge sular altında kaldı. İzmir Mavişehir’de deniz taştı.Bütün araçlar sular içinde yüzer oldu. Yağışların barajlara katkısı oldu mu? Oldu. Ama 2 kişi de canından oldu.



GENÇLERİMİZ HARİKA !

Bu hafta mektubumu yine güzel haberlerle sonlandırmak istiyorum.Başarılı gençlerimiz göğsümüzü kabarttı.

Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi’nin altın sesli öğrencisi Ege Seçer yine başarıyı seçti. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenen 2220 Uluslararası Müzik Festivalinde 14 ülkeden 548 katılımcı arasından ikinci oldu.

Diğer taraftan E-Spor Milli Takımımız yenilmeden şampiyonluğa ulaşırken, Yaşar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencisi Eren Demirtaş, turnuvanın en En Değerli Oyncusu seçildi.

Ege’nin İncisi İzmir’den Başkentimize kucak dolusu selamlar,sevgiler…