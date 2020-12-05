İzmir’de vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasına uydu

Emin YEŞİL-Taylan ERGÜN/İSTANBUL, (DHA) KORONAVİRÜS salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması ve yeni tedbirlerin alınmasına rağmen Sultangazi’de fuhuş pazarlıkları kameralara yansıdı. Dünyada ve Türkiye'de etkisini devam ettiren...