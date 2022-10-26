İzmir’de uyuşturucuya 7 tutuklama

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Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’deki polisin düzenlediği operasyonlarda uyuşturucu maddeyle yakalanıp, gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satanlara yönelik dün, Buca, Konak ve Bornova ilçelerindeki 4 ayrı adrese operasyon düzenledi. Adreslerdeki aramalarda 24 kilo 500 gram skunk, 6 kilo metamfetamin, 20 bin ecstasy hap ele geçirildi. Operasyonda, şüpheliler S.D., E.O., K.S., M.G., SY., Y.Y. ve S.Y. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. (DHA)

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