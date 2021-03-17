İzmir’de uyuşturucu şebekesine operasyon: 9 gözaltı

Fırat AKAY/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Torbalı ilçesinde, uyuşturucu ticareti yapan suç şebekesine düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ayrancılar Mahallesi’nde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, aralık ayından itibaren çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yaklaşık 3,5 ay süren takip sonucu belirlenen 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 1 kilo 500 gram metamfetamin maddesi, 1 kilo 500 gram esrar, 9 uyuşturucu hap, bir miktar Hint keneviri tohumu, uyuşturucu içme aparatı, hassas terazi, ruhsatsız 2 tabanca ve av tüfeği ile 57 mermi ele geçirildi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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