İzmir’de ünlü markalara ait 3 milyon TL’lik gümrük kaçağı ürün ele geçirildi

Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Karabağlar ve Çeşme ilçelerinde gümrük kaçağı ürün satışı yapılan adreslere düzenlenen operasyonlarda; piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan ünlü markalara ait 1000 çanta, kemer, cüzdan ve 18 akıllı telefon ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karabağlar ve Çeşme ilçelerinde gümrük kaçağı ürün satışı yapıldığını tespit etti. Yapılan takibin ardından belirlenen 3 adrese bugün eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan ünlü markalara ait 1000 çanta, kemer, cüzdan ve 18 akıllı telefon ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

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