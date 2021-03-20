İzmir’de terör operasyonu: 7 gözaltı

Halil İbrahim KARABIYIK – Fırat AKAY/İZMİR,(DHA)-İZMİR’de, terör örgütü PKK/KCK’nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın eylem ve faaliyetlerini deşifre etme amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında şafak vakti operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere yapılan baskında 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital malzeme, örgütsel döküman ile kurusıkı 2 tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

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