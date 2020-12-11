İzmir’de tarihi eser operasyonu

Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Buca, Gaziemir ve Bornova ilçelerinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlarda, Helenistik ve Roma dönemine ait toplam 166 sikke ile yüzük ve kolye ucu ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Buca, Gaziemir ve Bornova ilçelerinde tarihi eser kaçaklığı yapıldığını tespit etti. Yapılan takibin ardından ekipler, bugün 4 adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda Helenistik ve Roma dönemine ait toplam 116 gümüş ve bronz sikke, yüzük ve kolye ucu ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 7 şüpheliye ‘Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet’ suçundan adli işlem yapıldı.

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