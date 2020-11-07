İzmir’de şu ana kadar 15 bin kişiye psikolojik destek sağlandı

Kadir ÖZEN- Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- EGE Denizi’nde İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6’lık depremin ardından yıkılan binaların enkaz kaldırma işlemleri sürüyor. Deprem bölgesine gelerek çadır kentlere giden psikososyal destek çalışma grubu, 15 bin 31 kişiyle görüşerek psikolojik destek sağladı.

Ege Denizi’nde, İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında geçen cuma günü saat 14.51’de, Richter ölçeğine göre 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssüne yakın Seferihisar’da deniz taştı, küçük çaplı tsunami oluştu. Deniz suyu ilçenin cadde ve sokaklarını doldurdu, önüne ne gelirse sürükledi. İzmir’in tarihindeki en büyük depremlerinden biri olan 6.6’lık sarsıntıda, biri boğulma olmak üzere 114 kişi yaşamını yitirdi, 107 kişi enkaz altından kurtarıldı. Depremde ayrıca 26 tekne battı, 43’ü ise karaya oturdu. Deprem İzmir’in yanı sıra Ege ve Marmara bölgesindeki birçok ilde hissedildi. Yunanistan’ın Sisam adasında da 2 çocuk hayatını kaybetti. SAKOM’dan alınan bilgilere göre yaralanan bin 35 vatandaştan bin 4’ü taburcu edildi. 31 vatandaşın ise tedavisi sürüyor.

DEPREMİN SİMGELERİ OLDULAR

Doğanlar Apartmanı’nın enkazından 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek ile Rıza Bey Apartmanı’nın enkazından 91 saat sonra kurtarılan aynı yaştaki Ayda Gezgin, depremin simgesi oldu. Elif Perinçek’in annesi Seher Dereli Perinçek ile ikiz ablaları Elzem ve Ezel de depremden 23 saat sonra kurtarılmış, ağabeyi Umut ise yaşamını yitirmişti. Ayda Gezgin’in annesi Fidan Gezgin’in de binanın enkazında cansız bedenine ulaşılmıştı.

Öte yandan, depremden birçok can dostu da sağ kurtarıldı. Depremin 65’inci saatinde ekiplerin hummalı çalışmaları sonucunda köpek Ares, enkaz altından çıkarıldı. Yılmaz Erbek Apartmanı’nın enkazından 97 saat sonra ise ‘Mestan’ isimli kedi canlı olarak kurtarıldı.

GEÇİCİ BARINMA MERKEZLERİ KURULDU

Aşık Veysel Rekreasyonu Alanı’na 827, Ege Üniversitesi kampüs alanına 120, Bornova Eski Şehir Stadı’na 215, Buca Hipodromu’na 194, Buca Stadına 159, Seferihisar ilçesi Sığacık bölgesine 90, Bayraklı Bilal Çakırcalı Parkı’na 171, Eceler Parkı’na 130, Smirnia Meydanı’na 300, Bayraklı Paten Parkı’na 110, 75. Yıl Parkı’na 50, Tepekule Mahallesi’ne 50 ve ihtiyaç duyulan muhtelif noktalara 405 adet olmak üzere, kent genelinde 2 bin 821 adet çadır kurulumu tamamlandı. Ayrıca AFAD ve Türk Kızılay tarafından 15 bin 6 battaniye, 10 bin 222 yatak, 9 bin 460 uyku seti, 2 bin 657 mutfak seti ve bin 21 ısıtıcı dağıtımı yapıldı.

AFETZEDELERE YAPILACAK YARDIMLAR

Yıkılmış veya yıkılacak binalardan eşyasını alamayan vatandaşlara hane başına 30 bin TL eşya yardımı yapılıyor. İzmir’deki depremde yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı evlerin sahiplerine 13 bin TL, bu durumda olan kiracılara 5 bin TL taşınma ve kira yardımı yapılıyor. Seferihisar’da yapılan hasar tespit çalışmalarına göre sahil bölgesinde zarar gören esnafa da valilik tarafından yardım yapılacak.

VATANDAŞLARA PSİKODESTEK SAĞLANDI

Psikososyal destek çalışma grubundan 452 personel, 38 araç ile sahada çalışma yürütüyor. Çalışma grupları bugüne değin 15 bin 31 kişi ile görüştü. Ayrıca 2 mobil sosyal hizmet merkezine ek olarak 2 mobil sosyal hizmet merkezi daha deprem bölgesine ulaştırıldı.

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