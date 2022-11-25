İzmir’de sosyal medyadan dolandırıcılığa 3 gözaltı

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Tolga TAHÇI/ İZMİR, (DHA)- İZMİR’de, sosyal medya hesaplarından ürün dolandırıcılığı yapan ve 1250 kişiden 230 bin lira haksız kazanç sağlayan şebekeye operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir’deki bazı şüphelilerin; sosyal medya üzerinden oluşturulan hesaplarda piyasa fiyatlarına göre daha uygun fiyatlı olarak terlik, panduf, bot, çocuk ayakkabısı, çocuk terliği, askeri malzeme türevi ürünlerin orijinal fotoğraflarını paylaşarak satış yapıldığını belirttikten sonra müşterilere internettekilerle ilgisi olmayan ucuz ve basit ürünler gönderdiğini tespit etti. Başlatılan soruşturmada şüphelilerin, dolandırıcılık yaptıktan sonra kendilerine ulaşılmaması için müşterilerin numaralarını engellediği, bu yöntemle 2021 yılının Eylül ayından bu yana 1250 kişiden 230 bin lira haksız kazanç sağlandığı ortaya çıktı. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, dolandırıcıların Ö.S.A. (30), N.E.Ç. (33), E.Y. (21) ve A.E. (30) olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonda Ö.S.A., N.E.Ç. ve E.Y. gözaltına alındı. Ekipler A.E.’yi yakalamak için de çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan benzer suçlardan A.E.’nin 25, N.E.Ç.’nin 19, E.Y.’nin ise 1 aranma kaydı olduğu belirlendi. N.E.Ç.’nin bilgisayarında yapılan incelemede; uygunsuz çocuk fotoğrafı ve videolarına rastlanıldığı, konuyla ilgili adli işlemlerin başladığı öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

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