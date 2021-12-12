İzmir’de sokakta uyuşturucu satışına 7 tutuklama

Kadir ÖZEN / İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Selçuk ilçesinde, sokakta uyuşturucu satan kişilere yönelik düzenlenen operdasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 7’si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri ve Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen çarşamba günü sokakta uyuşturucu satan kişilere yönelik operasyon yaptı. Eş zamanlı baskınlarda C.D. (36), B.B. (26), U.K. (46), T.K. (38), Ö.S. (33), Ş.G. (23), O.D. (34), Z.S. (41) ve A.G. (25) gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde narkotik köpekleriyle yapılan aramada, 105 gram metamfetamin, 7,5 gram esrar ve 1 adet uyuşturucu kullanma düzeneği ele geçirildi. Polisteki işlemleri sonrası Z.S., serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.G., nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce serbest bırakıldı. Diğer 7 kişi ise tutuklandı.

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