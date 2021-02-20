İzmir’de silah kaçakçılığına 9 tutuklama

Davut CAN / İZMİR, (DHA)-İZMİR merkezli 3 ilde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden 9’u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen salı sabahı Torbalı, Tire, Selçuk, Bayındır ilçeleri ile Aydın ve Antalya’da faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Silah ticareti yapan çetenin 40 üyesi yakalanıp, gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda ise 17 tabanca, 13 pompalı tüfek, şarjör ve bir miktar esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9’u tutuklandı, 31’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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