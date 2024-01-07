İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Aliağa Organize Suçlar Büro Amirliği ve Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde 5 Ocak'ta silah ticareti yapan O.T.'ye yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri, yapılan takip ve tespit çalışmaları sonucu O.T.'nin Menemen ilçesindeki evine operasyon düzenledi. Operasyonda 6 ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 62 adet 9 mm çapında fişek ve 1 otomatik av tüfeği ele geçirildi. O.T. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen O.T. tutuklandı.

Kaynak: DHA Ajansı