İzmir’de sahte içki operasyonu: 1 gözaltı

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de, jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda, 5 ve 220 litrelik bidonlar halinde toplam 11 bin 200 litre sahte içki ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Menderes Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evde sahte içki üretimi yapıldığı bilgisi aldı. Bunun üzerine söz konusu evi takibe alan ekipler, bir süre sonra operasyon düzenledi. Eve düzenlenen operasyonda M.G. gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 5 ve 220 litrelik bidonlar halinde toplam 11 bin 200 litre sahte içki ele geçirildi. Sahte içkiler imha edilmek üzere jandarma ekiplerince alınırken, gözaltına alınan M.G. ise karakola götürüldü.

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