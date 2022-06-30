İzmir’de Sağlık Turizmi Zirvesi yapıldı

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Hande NAYMAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR’de Hürriyet Gazetesi tarafından Sağlık Turizmi Zirvesi gerçekleştirildi. Kentin sağlık turizmi potansiyelinin geniş kapsamlı ele alındığı zirvede, ilgili paydaşlar bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu.

İzmir’de Demirören Medya’ya bağlı Hürriyet Gazetesi tarafından İzmir Ticaret Odası (İZTO), EKOL Sağlık Grubu, Has Ajans, Tınaztepe Galen Bayraklı, Özel İzmir Ege Laboratuvarı, The Health Store Turkey iş birliğiyle Sağlık Turizmi Zirvesi gerçekleştirildi. İzmir Ticaret Odası’nda düzenlenen etkinlikte İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ticaret Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Ali Alperen Kaçar, İzmir İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Burak Öztop, İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, SGK İl Müdürü Yavuz Kurt, Demirören Medya Grup Başkanı Orçun Çevikoğulları, Başkan Yardımcısı Mesut Bayraktar, Hürriyet Ekonomi Müdürü Sefer Levent, Hürriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Deniz Sipahi, sektör paydaşları yer aldı.

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‘KÜRESEL SAĞLIK TURİZMİ 5 TRİLYON DOLARLIK BÜYÜKLÜĞE SAHİP’

Sağlık turizminin önemini anlatan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Sağlık turizminin yüksek miktarda döviz kazancı yanında, sağlık kuruluşlarının gelişmesi, sağlık hizmetlerinden yararlanan yerli tüketicilerin daha sağlıklı bir hayat sürmeleri vesilesiyle iş gücü veriminin yükselmesi, şehrin sosyal ekonomisine kazandıracağı katkı gibi birçok önemli yönü var. Küresel sağlık turizmi yaklaşık 5 trilyon dolarlık büyüklüğe sahip. Özel bir segment olan sağlıklı yaşam turizmi ise 732 milyar dolarlık bir hacimde seyrediyor. Yıllık yüzde 10 büyümekte olan sağlıklı yaşam turizmine estetik, spor, fitness, sağlıklı beslenme, detoks gibi uygulamalar da eşlik ederek pastayı daha da büyütüyor” dedi.

‘İŞ BİRLİĞİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR’

İZTO özelinde de konuya büyük önem verildiğini ifade eden Özgener, “İzmir, sağlık turizmi alanında yapılacak yatırımlar konusunda bakir bir kent ve lojistik imkanları, iklimi, doğası ile yatırımcılara sunacağı büyük avantajlara sahip. Kurduğumuz çalışma grubunun, yatırımcıları İzmir’e çekme konusunda da çalışma yapmasını planlıyoruz. Geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine göre ülkemizde yabancılar tarafından yapılan sağlık harcamaları yüzde 68,9 artış gösterdi. Ülkemizi ziyaret eden yabancıların yüzde 5’i sağlık amaçlı olarak seyahat etti. Sağlık hizmeti ihracatında dünyada ilk 10 ülkeden bir tanesiyiz. İzmir’de Sağlık Bakanlığı tarafından akredite edilmiş 122 adet tesis ve 21 adet aracı kuruluş var ve sektörün gelişimi ile birlikte bu alandaki yatırımların artacağını öngörüyoruz. Sağlık turizminde önemli bir hedef kitle de yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarımız. Ülkemize gelen Türk vatandaşlarımızın sadece yüzde 2,7’si sağlık amacıyla geliyor. Bu potansiyeli de daha iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Katma değeri yüksek bu turizm modelinin kentimizde sürdürülebilir olması için kamu/kurum ve özel sektör iş birliği büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

’10 MİLYAR DOLARLIK POTANSİYEL VAR’

Ekol Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Mehmet Baz da “Bu zirvede önemli fikir alışverişlerinde bulunuldu. Sağlık sektöründe ülkemizde son yıllarda çok önemli ilerlemeler var. Bizdeki hastanelerin fiziki ortamı Avrupa’da pek çok hastanede yok. Bu nedenle oradaki hastalar karşılık bulamadıkları için ülkemizi tercih ediyorlar ve son zamanlarda sağlık turizminin ülkemize katkısı 4 milyar dolara kadar yaklaştı. Aslında 10 milyar dolar dolayında bir potansiyel var. Ülkemiz bunun için çok uygun. Gerekli organizasyonlar yapılarak sağlık sektörüne ihtiyacı olan kişilerin sağlık sektörüne çekilmesi gerekiyor” açıklamalarında bulundu.

‘SAĞLIK TURİZMİ İHRACATINDA YENİ BİR DÖNEM BAŞLATTIK’

Ticaret Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Ali Alperen Kaçar ise bakanlık olarak sağlık turizmine, sağlık ihracatı olarak baktıklarını belirterek, “Sağlık turizmi ihracatında yeni bir dönem başlattık. Sağlık turizmi dahil olmak üzere bütün hizmet sektörlerine daha önce görülmemiş çok önemli teşvik mekanizmasını ortaya koyduk. Sektörün ihtiyaçlarını, sorunlarını belirleyip bunları çözecek uygulamaları ortaya koyuyoruz. İzmir çok önemli bir destinasyon” dedi.

‘SAĞLIK BU KENT İÇİN BİR KİMLİK’

Konuşma yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de şu ifadeleri kullandı:

“Geleceğin dünyası kentlerin çok daha fazla öne çıktığı bir dünya olacak. Bu noktada kentlerin markaları çok daha fazla görünür ve anlamlı olmaya başlıyor. Öyle kentler var ki kentin markası ülkesinden daha büyük, ülkesinden daha fazla biliniyor. Kentlerin markaları aslında üzerlerine giydikleri kıyafet gibidir. Kentin üstüne bir kıyafet giydirirsiniz, oturmaz üzerinden dökülür. Ya da çok yakışır. Sağlık bu kent için böyle bir kimlik, böyle bir marka. Çünkü bu kentin bu kimliği bugün bizim üzerine yapıştırdığımız sanal, yapay bir şey değil. Aksine köklerini geçmişten alan ve çok sağlam kökleri olan bir marka. Galen, Hipokrat’tan sonra tarihin bildiği en büyük doktor. Bu topraklardan çıktı. Tıbbın logosu, çift başlı yılan, bu topraklardan çıktı. Bu kente çok yakışan bu kimliğin, uluslararası rekabette, şehirlerarası rekabette daha çok bilinir, daha çok anlaşılır farkına varılır bir kimlik haline gelmesini istiyoruz. Neden turizm? Çünkü; dünya bir yandan küreselleşirken, mesafeler ve süreler o kadar kısaldı ki artık bir kentte sağlık için ürettiğiniz hizmet, dünyanın her yerinde erişilebilir hale geliyor. Aslında sağlığın turizm ile bir arada olması yine bu küresel gelişmenin kaçınılmaz sonucu ve bütün dünyaya sunmak mecburiyetindeyiz.”

‘NORVEÇLİLER YENİDEN İZMİR’DE’

İzmir’in çok büyük bir potansiyeli olduğunu ifade eden İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ise “Bu zirveyi oluşturan basın sektörünün duayeni, amiral gemisi Hürriyet Gazetesi ve Demirören Medya Grubu’na teşekkür ediyorum. Sanayide yeni bir veri açıklandı. Buna göre İstanbul’dan sonra İzmir en çok üretim yapabilme kapasitesini barındırıyor. İzmir’in çok büyük bir potansiyeli var. İzmir’in sağlık sektöründen alacağı çok ciddi bir pay olduğuna inanıyorum. Bütün sektörleri birbiriyle uyum içerisinde, çelişmeden çalıştırabilirsek gidilebilecek çok mesafe, alınabilecek çok yol var. Sektörün buna istekli ve hazır olması lazım. İnciraltı’nın bir an önce sağlık turizmine açılmasıyla ilgili konunun takip edilmesi lazım. Balçova’da biz yeni bir hazırlığın içindeyiz ve onu gerçekleştirdiğimizde İzmir bu sektörün lokomotifi olacak. Norveçlilerin tekrar Balçova’ya gelmeye başladığının müjdesini buradan verebilirim. Küçük bir grup da olsa Türkiye’ye tekrar gelmeye başlıyorlar” dedi.

SAĞLIK TURİZMİ İKİ FARKLI OTURUMDA ELE ALINDI

Hürriyet Gazetesi Ekonomi Yazarı Noyan Doğan’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen sektöre bakış, sektörün gelişimi, sağlık turizmi belgeleri yetkinliği, etik kurallar, uyum ve sorunlar, çözümlerin ele alınması konularının tartışıldığı zirvenin ilk oturumunda İzmir İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Burak Öztop, Tınaztepe Sağlık Grubu ve Üniversitesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Bektur, Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Sefer Levent, The Health Store Turkey Kurucusu Nihal Terzi, İzmir Ege Laboratuvarı Kurucu Başkanı Dr. Serdar Canko konuşmacı olarak yer aldı.

Konuşma yapan İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop, kentte 25 özel hastane ve 18 kamu hastanesine sağlık turizmi yetki belgesi verildiğinin altını çizerek, İzmir’e yoğun olarak sağlık turisti geldiğini ancak oranın beklentinin altında olduğunu ifade etti. Aynı zamanda Öztop, 2021 verilerine göre İzmir’e sırasıyla en çok Almanya, Libya ve İran’dan sağlık turisti geldiğini vurguladı. İstihdam konusu ve geliştirilmesi, ekonomi ve turizm sektörü açısından yansımaları, sağlık hizmetleri ihracat destekleri konularının ele alındığı ikinci oturumda ise Ekol Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Baz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Kurucu Başkanı Emin Çakmak, Ticaret Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Ali Alperen Kaçar konuşmacı olarak yer aldı.

Konuşmaların ardından zirve, plaket sunumuyla sonlandırıldı.