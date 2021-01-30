İzmir’de sağlık çalışanlarından can dostlara battaniyeli önlem

İZMİR (DHA)- İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi sağlık çalışanları, hastane bahçesinde yaşayan sokak köpeklerine mama ve su verdi, üşümemeleri için üzerlerine battaniye örttü.

Türkiye’yi etkisi altına alan yağışlı ve soğuk hava, en çok sokak hayvanlarını etkiliyor. Sıfırın altına düşen sıcaklıklar hayvanlar için ölümcül olabiliyor. Yapılabilecek küçük ama etkili yardımlar ise onları hayata bağlamaya yetiyor. İzmir’de de sağlık çalışanları, hastane bahçesinde barınan sokak köpeklerine mama ve su vererek, üşümemeleri için üzerlerine battaniye örttü.

‘LÜTFEN ONLARI DÜŞÜNELİM’

Hava sıcaklıklarının eksi derecelere düşmesiyle zor durumda olan sokak hayvanlarının unutulmaması gerektiğini belirten Hemşire Ceren Şenyıldız, “Soğuk havalarda hepimiz çok üşüyoruz. Bizler gibi o dostlarımızı da unutmamak gerekiyor. Sokak köpeklerini mümkün olduğunca besleyelim. Üşümemeleri için olanak yaratalım. Onları lütfen düşünelim” dedi.

‘ONLAR BİZİM CAN DOSTLARIMIZ’

Acil Servis Hemşiresi İbrahim İstanbullu ise “Bu soğuk havalarda sokak hayvanları hastanemizin giriş kapısında yatıyor. Ben de ısıtmak amacıyla hastanemizin bir örtüsünü köpeğe kıyamadığım için örttüm. Onlar bizim can dostlarımız” dedi.

FOTOĞRAFLI