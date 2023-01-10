İzmir’de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi 

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Ertuğrul KOÇAK/ İZMİR, (DHA)- İZMİR’de sağanak yağış il genelinde etkisini gösterirken, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüleri ve yayalar zaman zaman zor anlar yaşadı.

Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü’nce İzmir için yapılan sağanak uyarısı sonrası saat 18.30’dan itibaren il genelinde etkili oldu. Anadolu Caddesi, Gazi Bulvarı gibi trafiğin yoğun olduğu yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. Trafik polisleri ve zabıta ekipleri, su baskınlarına karşı önlem aldı. Bazı noktalarda rögarlar taşarken, yollar göle döndü. Kordon Boyu da yer yer yağmur suyuyla doldu. Kuvvetli yağışın bugün gece saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği belirtildi. (DHA)

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