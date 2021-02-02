İzmir’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

İzmir’de, gece yarısı başlayan sağanak hayatı felç etti. Çok sayıda dere taştı, bazı evlerde su baskını yaşandı. Sürücüler ve yayalar, yollarda kaldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentte etkili olan sağanak nedeniyle sosyal medya hesabından “Zorunlu olmayanlar lütfen trafiğe çıkmasın” uyarısı yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün, İzmir’de kuvvetli sağanak yağış ve rüzgar uyarısının ardından, gece sağanak etkili oldu. Bölgesel olarak yaşanan sağanak yağışta, Foça’da cadde ve sokaklar sular altında kalırken, birçok iş yeri ve evi su bastı. Sağnak yağışın yanı sıra ilçede fındık büyüklüğünde dolu yağışı aralıklarla devam etti. Yoğun yağış ile birlikte, ilçede dereler, derecikler ve logarlar taştı. Barış Caddesi, Büyükdeniz Sahili, Reha Midilli Sevgi Yolunun büyük bölümü, Pazaryeri, Büyükdeniz Sevgi caddesi ,Jandarma Komando Okulu önlerinde sokaklar göle döndü.

Büyükdeniz sahilinde yükselen deniz, sahille birleşti. Deniz ve sel suları birbirine karıştı. Bölgede çalışmalarını aralıksız sürdüren belediye ve itfaiye ekipleri suları tahliye ederek olası bir su taşkınını önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

‘FOÇA 30 YILDIR BÖYLE YAĞIŞ GÖRMEDİ’

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz Foça’nın 30 yıldır bu yoğunlukta bir yağmur görmediğini , gündüz saatlerinde deniz sularının yükselmiş olmasının da etkisiyle yağmur ve sel sularının akış hızının düştüğünü söyledi. Gürbüz, “Foça son 30 yıldır böyle yağış almadı. Dağlardan, tepelerden gelen sel suları, denizin yükselmesi sokaklarımızın suyla dolmasına neden oldu. Terminal bölgesinde kaldıkları yeri su basan 5 vatandaşımızı Foça Devlet Hastanesi’ne yerleştirdik. İtfaiye ve belediye ekiplerimiz gerek yollarda ve gerekse su basan ev ve işyerlerinde çalışmaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden de takviye ekipler istedik” dedi. Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA)

İZMİR’İ SAĞANAK VURDU

İzmir’de, gece yarısı başlayan sağanak hayatı felç etti. Çok sayıda dere taştı, bazı evlerde su baskını yaşandı. Sürücüler ve yayalar, yollarda kaldı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nin şiddetli sağanak uyarısı yaptığı İzmir’de dün gece yarısı başlayan yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Etkisini şiddetli şekilde sürdüren gökgürültü sağanak nedeniyle çok sayıda ilçede cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Trafik durma noktasına geldi.



Gaziemir, Karabağlar ve Konak ilçelerinde dereler taştı. Bazı derelerin debisi yükseldi. Aliağa-Cuma Ovası arası çalışan banliyö treni saat 07.30’da durdu.



Sağanak etkisini sürdürürken, itfaiye ve belediye ekipleri, su baskınlarının yaşandığı noktalarda tahliye çalışması başlattı.





İtfaiye ekipleri de evlerinde mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.



Öte yandan Aliağa ilçesinde gece yarısı yağan dolu, park halindeki araçlarda maddi hasar meydana getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentte etkili olan sağanak nedeniyle sosyal medya hesabından “Zorunlu olmayanlar lütfen trafiğe çıkmasın” uyarısı yaptı.



Soyer, bir çok noktada taşkınlar meydana geldiğini belirterek, “Çok şiddetli yağmurda Hacı Ahmet, Mehmetçik, Hıfzısıhha, Poligon, Gümüşpala, Yamanlar, Çitlenbik, Doğançay, Yahya derelerinde yer yer taşmalar var. Bu yüzden bazı cadde ve sokaklar olumsuz etkileniyor. Tüm ekiplerimiz görev başında. Zorunlu olmayanlar lütfen trafiğe çıkmasın” dedi. Halil İbrahim KARABIYIK-Fırat AKAY/İZMİR,(DHA)

DENİZİN RENGİ KAHVERENGİYE DÖNDÜ



İzmir’de gece saatlerinden bu yana etkili olan sağanak yağış, birçok bölgede derelerin taşmasına ve su baskınlarına neden oldu. Birçok iş yeri ve ev, sular altında kaldı. Kent genelinde trafik ise durma noktasına geldi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, suyla dolan cadde ve sokaklarda zor anlar yaşadı, toplu taşım araçlarını kullanamadı. Özel araçlarıyla işe gitmeye çalışanlar ise sel sularında mahsur kaldı.



Yağışın etkili olduğu bölgelerden Karşıyaka Bostanlı’da ise sel ve taşkın suları nedeniyle denizin rengi kahverengiye döndü. Alsancak semtindeki Kordonboyu da sular altında kaldı.