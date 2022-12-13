İzmir’de sağanak; tarihi Kemeraltı Çarşısı’nı su bastı (2)

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BALÇOVA’DA ARAÇLAR SUDA KALDI

İzmir’in Balçova ilçesinde kuvvetli sağanak nedeniyle Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’ndaki alt geçit ve çevresi suyla doldu. Bu sırada trafikteki 3 otomobil suda kaldı. Sürücüler kendi imkanları ve çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkabildi. Araçlarına içine de su doldu. Bölgeye sevk edilen itfaiye ve belediye ekipleri biriken suları tahliye etmek için çalışma başlattı.

Otomobili su içinde kalan Ethem Özütemiz (80), “Burası çukurda kalan bir yer. Buraya geldiğimde, su bir anda yükseldi. Otomobilim stop etti, suyun içinde kaldım. Belediye ekipleri beni otomobilin penceresinden çıkardı. Ancak, aracım halen suyun içinde. Ben de çok ıslandım ve üşüdüğüm için titriyorum. Otomobilimin çekilmesi için bekliyorum” dedi.

Tolga TAHÇI / İZMİR, (DHA)

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