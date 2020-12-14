İzmir’de sağanak sonrası deniz taştı, araçlar su altında kaldı/ Ek fotoğraf

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Çöpe atılan bayraklara sahip çıkan iki kardeşten biri doktor diğeri polis...
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Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)- VAN'da hurda toplarken çöpte buldukları Türk bayraklarını alarak evlerinin duvarına asan, Yunus (14) ve Argeş Duman (13) EBA’ya bağlanarak uzaktan eğitimlerini sürdürürken,...
Konya Ovası’nda kuraklık alarmı
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Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA (DHA)- TÜRKİYE'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası, 6 aydır yeterli yağış alamadığı için kuraklık alarmı veriyor. Karatay Ziraat Odası...
Koronavirüse karşı pul biberli çorba tüketin
Soğuk havaların vazgeçilmezi çorbanın pandemi döneminde büyük önem taşıdığını belirten Dyt. Gizem Gençyürek “Çorbalara eklenen limon, sirke ve pul biber hem metabolizmayı hızlandırıp, bağırsakların çalışmasına katkı sağlayarak kilo kaybını destekler hem de özellikle koronavirüs ile mücadele ettiğimiz bu günlerde bağışıklığımızı güçlendirmeye dolayısıyla vücut direncini artırmaya yardımcıdır” dedi.
Çin’in koronavirüs aşısı Sinovac’ın ilk sonuçları açıklandı
Türkiye'de 11 Aralık 2020'den itibaren genel olarak kullanımına başlanacak olan Çin üretimi covid-19 aşısının koronavirüsten yüzde 97 koruma sağladığı duyuruldu.