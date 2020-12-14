İzmir’de sağanak sonrası deniz taştı, araçlar su altında kaldı/ Ek fotoğraf

Soğuk havaların vazgeçilmezi çorbanın pandemi döneminde büyük önem taşıdığını belirten Dyt. Gizem Gençyürek “Çorbalara eklenen limon, sirke ve pul biber hem metabolizmayı hızlandırıp, bağırsakların çalışmasına katkı sağlayarak kilo kaybını destekler hem de özellikle koronavirüs ile mücadele ettiğimiz bu günlerde bağışıklığımızı güçlendirmeye dolayısıyla vücut direncini artırmaya yardımcıdır” dedi.