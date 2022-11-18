İzmir’de sağanak etkili oldu (2)

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İZSU TEYAKKUZA GEÇTİ

İzmir genelinde görülen kuvvetli yağmur nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmeye çalışan İZSU Genel Müdürlüğü ızgara temizlik ve pompa ekipleri, 1500’e yakın personel, 145 araç ve iş makinesi ile çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gümrük Pompa İstasyonu’nun 2. basma hattında oluşan kısa süreli arıza nedeniyle Fevzi Paşa Bulvarı, Cumhuriyet Bulvarı ve Basmane bölgesinde oluşan su birikintisine de müdahale eden İZSU ekipleri sorunu giderdi. (DHA)

İZMİR, (DHA)-

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