İzmir’de rüzgar ve sağanak etkili oldu

Eda Ebru NANECİ / İZMİR, (DHA)-İZMİR’de gece yarısı başlayan şiddetli rüzgar ile sağanak, etkisini gün boyu sürdürdü. Fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, park halindeki bazı araçlar zarar gördü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışlı havanın etkisi altına giren İzmir için kırmızı alarm verdi. Özellikle deniz kenarı, dere yatağı ve zemin katlarda oturan yurttaşları dikkatli olması için uyardı. Beklenen rüzgarlı ve sağanak, gece yarısından itibaren etkisini göstermeye başladı.

Sahilde dalgalar oluştu. Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesiyle vatandaşların vakit geçirmeyi tercih ettiği Kordon Boyu boş kaldı.

Öte yandan gece boyu etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, bazı otomobillerde maddi hasar meydana geldi.

Kentte metrekareye 50- 60 kilogram arasında yağış düşmesi bekleniyor.

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