İzmir’de, polisin durdurduğu kamyonda 6 milyon boş makaron ele geçirildi

Fırat AKAY/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Menemen ilçesinde, polis ekiplerinin durdurduğu kamyonda 6 milyon 150 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 19 Mayıs Çarşamba günü Kuzey Ege Otoyolu Menemen gişelerinde şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu. Adli makamlardan alınan arama kararının ardından, ekiplerce kamyonda yapılan aramada, 6 milyon 150 bin adet bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Öte yandan, gözaltına alınan İ.T. (34) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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