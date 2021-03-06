İzmir’de polis ekiplerinden koronavirüs denetimi

Fırat AKAY/İZMİR (DHA)- İZMİR’de, kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla aylar sonra hafta sonu kısıtlamasının olmadığı ilk cumartesi gününde, polis ekipleri kafe, restoran ve işletmeleri denetledi. Denetimlerde, 15 iş yerine idari işlem yapıldı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında, kontrollü normalleşme dönemine geçilmesi sonrası hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi gününde, denetimler artırıldı. Bu kapsamda, Konak’ta kordon boyundaki mekanlarda İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ve Motosikletli Yunus Timleri ekipleri, denetim yaptı. Denetimlerde HES kodları kontrol edilen vatandaşlara maske ve sosyal mesafeye uymaları hatırlatıldı ayrıca işletmelerin yüzde 50 kapasiteye uyup, uymadıkları da kontrol edildi. Ekiplerce denetlenen 108 iş yerinden 15’ine kurallara uymadığı gerekçesiyle idari işlem yapıldı.

Güzel havayı fırsat bilip sahildeki yeşil alanlarda oturan vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymadıkları ve maske takmadıkları görüldü.

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