İzmir’de PKK operasyonuna 7 gözaltı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de, terör örgütü PKK’ya üyesi oldukları ve örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen ve örgüt kamplarında fotoğrafları bulunduğu belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

​İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK’ya üyesi olduğu belirlenen, örgüt kamplarında fotoğrafları bulunduğu tespit edilen ve sosyal medya üzerinden örgütün propagandasını yaptığı saptanan kişilere yönelik bu sabah operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 7 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 3 kişinin de arandığı bildirildi.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

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