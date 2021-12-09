İzmir’de otelde korkutan yangın / Fotoğraflar

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Tutuklandı, cezaevinde aranırken ayakkabısından uyuşturucu çıktı
Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR’de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklanan H.K.'nin, Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda yapılan aramada ayakkabısına gizlediği 15 gram uyuşturucu ele geçirildi. Nevşehir’de uyuşturucu...
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