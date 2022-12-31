İzmir’de otel inşaatında vinç devrildi: 4 ölü, 2 yaralı, 2 kayıp (6)

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ÖLÜ SAYISI 6’YA YÜKSELDİ

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Bornova ilçesinde bir inşaatta meydana gelen kazada ölü sayısının 6’ya yükseldiğini duyurdu. Vali Köşger, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

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“An itibarıyla bahse konu inşaatta enkaz altında kalan 2 vatandaşımızın daha cansız bedenlerine ulaşılmış olup toplam vefat sayısı 6 olmuştur. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm İzmirli hemşehrilerimize sabır ve metanet diliyorum.”

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)

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