İzmir’de organize suç örgütüne operasyon: 27 gözaltı

Tüm zamanların en gözde kentlerinden olan ve birçok medeniyete başkentlik yapan İstanbul'daki ‘Milyon Taşı’, asırlarca dünyanın merkezi oldu. Tarih araştırmacısı Ahmet Dilbaz, "'Bütün yollar Roma'ya çıkar' tabirinde kullanılan 'Roma' aslında İtalya'nın başkenti için değil, İstanbul’daki Milyon Taşı için kullanılmıştır" dedi.