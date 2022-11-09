İzmir’de öğrenci yurdunda ‘deprem’ tatbikatı

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Ertuğrul KOÇAK/ İZMİR, (DHA)- İZMİR’de ‘2022 Afet Tatbikat Yılı’ kapsamında deprem anında ‘çök- kapan- tutun’ ve ‘tahliye tatbikatı’, Ege Üniversitesi kampüsündeki Zübeyde Hanım Kız Yurdunda gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından organize edilen ve bu kapsamda Türkiye’nin Kredi ve Yurtlar Kurumu’na ait öğrenci yurtlarında deprem anında ve eş zamanlı ‘çök- kapan- tutun’ ve ‘tahliye tatbikatı’ İzmir’de de gerçekleştirildi. Tatbikata, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Gençlik ve Spor Müdürü İl Murat Eskici ile AFAD İl Müdürü Kartal Muhci katıldı. Ege Üniversitesi kampüsünde yer alan Zübeyde Hanım Öğrenci Kız Yurdunda gerçekleştirilen tatbikatta, tatbikat merkezi olan Ankara Cebeci Site Öğrenci Yurduna canlı bağlantı gerçekleştirildi. Tatbikatta sirenlerin çalmasıyla birlikte Vali Yavuz Selim Köşger, beraberindekiler öğrenciler ile senaryo gereği deprem süresince ‘çök- kapan- tutun’ yöntemini uyguladı. Daha sonra ise tatbikat, tatbikata katılanların güvenli alana tahliyesiyle son buldu.

Tatbikattan sonra konuşan Yavuz Selim Köşger, “Öncelikle geçmiş olsun hepimize. Depremin ne zaman geleceği belli değil. Geçtiğimiz perşembe bu tatbikatın gerçeğini yaşadık. 03.29’da 4.9 şiddetinde depreme maruz kaldık. Bugün onun tatbikatını yapıyoruz. Tatbikatlar, bu gerçek olaylara hazırlanmak içindir. Deprem; ülkemizin, İzmir’in bir gerçeği. İzmir’deki öğrenci yurtlarında kalan sevgili öğrencilerimiz bize annelerin, babalarının emaneti. Bu tür tatbikatlara hazır olmamız lazım. Hepimize geçmiş olsun diyorum. Sizlere eğitim, öğretim yılında başarılar diliyorum” dedi. (DHA)

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