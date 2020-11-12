İzmir’de mobilya atölyesindeki yangın korkuttu

Fırat AKAY/İZMİR, (DHA) – İZMİR’in Karabağlar ilçesinde mobilya atölyesinde çıkan yangın paniğe yol açtı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, bitişikteki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Yangın, saat 00.30 sıralarında saatlerinde Yunus Emre Mahallesi’nde bulunan 3 katlı bir mobilya atölyesinde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle iş yerinden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın, bitişikteki iş yerlerine sıçramadan kısa sürede söndürülürken, atölyenin giriş katındaki imalat bölümüyle ikinci kattaki ofis bölümünde maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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